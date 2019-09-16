İstanbul'un Esenyurt ilçesi Çınar Mahallesi'nde bulunan bir evde dün saat 07.30 sıralarında iddiaya göre; Güllü G. ile Abdulkafur G. çifti henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

Tartışmaya kendileri ile birlikte kalan Güllü G.'nin annesi Fikriye Ş. de katılınca olay daha da büyüdü. Abdulkafur G. mutfaktan aldığı bıçakla önce karısı Güllü G.'yi ardından kayınvalidesi Fikriye Ş.'yi bıçakla yaraladı.

Evinin karşısındaki markete giden zanlı oradan polisi arayıp teslim oldu. Ağır yaralanan Güllü G. yerde yatarken annesi can havliyle pencereyi açarak yardım istedi.

Yaralı iki kadın olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Güllü G.'nin, tedavisi yoğun bakım ünitesinde sürüyor.

Polise teslim olup suçunu itiraf eden Abdulkafur G. ise sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

