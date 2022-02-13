Karısının boğazını kesen koca: Allah şifa versin, çok seviyorum

Aksaray'da dün öğle saatlerinde bir apartmanın 4. katında edinilen bilgiye göre, Döndü Ö. (45) ile eşi Yüksel Ö. (46) arasında ailevi sebeplerden dolayı tartışma başladı.



Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Yüksel Ö., mutfaktan aldığı ekmek bıçağı ile eşine saldırdı. Bıçakla önce eşinin boğazını kesen Yüksel Ö., daha sonra karın ve kollarından olmak üzere eşini 4 ayrı yerinden bıçakladı. Bu sırada anne ve babasının kavgasını ayırmak için mücadele eden 16 yaşındaki A.Ö. de müdahale ederken babasının elindeki bıçakla elinden yaralandı. Olayın ardından kayıplara karışan Yüksel Ö., polis ve jandarma ekiplerinin yaptığı ortak çalışmayla yakalandı. Hastaneye kaldırılan Döndü Ö.'nün ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.



"BİR ANLIK ÖFKEMİN ESİRİ OLDUM"



Emniyetteki ifadesinin ardından Aksaray Adliyesi'ne sevk edilen Yüksel Ö., polis aracından inerken kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, “Kamera kayıtta mı?” diye sordu.



Ardından konuşmaya başlayan Yüksel Ö. şunları söyledi: “Eşime Allah şifa versin. 25 yıllık çocuklarımın anasına böyle bir şey yaptığım için çok pişmanım. Bir anlık öfkemin esiri oldum. Öfkeme sahip çıkamadım. Ben de böyle olsun istemezdim. Aslında niyetim kendime zarar vermekti. Daha önce de yaptım, kafamı defalarca duvara vurdum ona zarar vermeyim diye, bunu kendisi de çok iyi bilir. Ama o an kendimi dışarı atıp çıkıp gidemedim. Onun gitmesine engel olmak istedim. Evden gitmek istiyordu. Engel olamadım. Çok pişmanım, kendisini çok seviyorum.”



Kadının durumunun ağır olduğu ve yoğun bakımda yaşam mücadelesi verdiği öğrenildi. Elinden yaralanan kızı ise tedavisinin ardından taburcu edildi.



Olayla ilgili soruşturma sürüyor.