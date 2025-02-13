Karısıyla tartışıp kayınvalidesinin evini yaktı

Meydan Mahallesi'nde, S.D. ve karısı H.D. aralarındaki bir konu nedeniyle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine H.D. isimli kadın eşinden şikayetçi olmak üzere polis merkezine gitmek için evden çıktı.

Sinirlerine hakim olamayan S.D. kayınvalidesi F.H.'nin evine giderek odada asılı olan çamaşırlığı ateşe verdi. Ardından şahıs evden çıkarak kaçarken, tutuşan çamaşırlardaki alevler kısa sürede halı ve dolaba da sıçradı.