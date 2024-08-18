Karıştığı kavga sonrası tutuklanan muhtarın yerine kayyum atandı

Mardin'in Mazıdağı ilçesine bağlı kırsal Ortaklı Mahallesi muhtarı Mustafa Yılmaz'ın kavgaya karışıp, tutuklanması sonrası kaymakamlık tarafından yerine bir memur görevlendirildi.

Karıştığı kavga sonrası tutuklanan muhtarın yerine kayyum atandı
Karıştığı kavga sonrası tutuklanan muhtarın yerine kayyum atandı - 1

Olay, 11 Ağustos'ta Mazıdağı ilçesi kırsal Ortaklı Mahallesi'nde meydana geldi.

Mustafa Yılmaz ve beraberindekiler ile mahallede oturan Abdurrahman Aksoy (45) arasında su sondaj kuyusu nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede taşlı, sopalı kavgaya dönüştü. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kavgada yaralanan Abdurrahman Aksoy, müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.


KAVGANIN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Gözaltına alınan muhtar Mustafa Yılmaz, işlemleri sonrası sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bunun üzerine Mazıdağı Kaymakamlığı, yakın zamanda yapılacak seçime kadar Yılmaz'ın yerine kaymakamlık yazı işleri müdürlüğünden bir memur görevlendirdi. Öte yandan kavga, cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

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