Karkamış'ta okullar 2 gün daha tatil edildi

Gaziantep'in Karkamış ilçesine düzenlenen roket ve havanlı saldırılarda 2 kişi hayatını kaybetmişti.

Teröristlerin 21 Kasım Pazartesi günü gerçekleştirdiği 1 okul, 1 tır ve evlerin hasar gördüğü roketli saldırıda Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bütün okulların hafta boyunca tatil edildiğini duyurmuştu.

Valilik tarafından alınan yeni kararla okullar 2 gün daha tatil edildi



NE OLMUŞTU?



Suriye'nin kuzeyinden gerçekleştirilen roketli saldırılarda hasar meydana gelen Kocatepe İlköğretim Okulu'nda sınıf öğretmeni Ayşenur Alkan, bir binada ise 5 yaşındaki Hasan Karataş hayatını kaybederken, 19 kişi de yaralanmıştı.