Karkamış'ta okullar 2 gün daha tatil edildi

Gaziantep'in Karkamış ilçesine roket ve havan saldırılarılarının ardından okullar iki gün daha tatil edildi.

Karkamış'ta okullar 2 gün daha tatil edildi

'in Karkamış ilçesine düzenlenen roket ve havanlı saldırılarda 2 kişi hayatını kaybetmişti.

Teröristlerin 21 Kasım Pazartesi günü gerçekleştirdiği 1 okul, 1 tır ve evlerin hasar gördüğü roketli saldırıda Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bütün okulların hafta boyunca tatil edildiğini duyurmuştu.

Valilik tarafından alınan yeni kararla okullar 2 gün daha tatil edildi

NE OLMUŞTU?

Suriye'nin kuzeyinden gerçekleştirilen roketli saldırılarda hasar meydana gelen Kocatepe İlköğretim Okulu'nda sınıf öğretmeni Ayşenur Alkan, bir binada ise 5 yaşındaki Hasan Karataş hayatını kaybederken, 19 kişi de yaralanmıştı.

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