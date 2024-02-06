Karla kaplanan yolda 3 öğretmen mahsur kaldı

EKİPLERE TEŞEKKÜR



Okul öncesi öğretmeni Mübeyla Çaprak, yaşananları anlatarak, "Deredam İlköğretim Okulu'nda öğretmenim. 3 öğretmen arkadaşımla okul çıkışı özel aracımızla şehir merkezine gelmek üzere yola çıktık. Yoğun kar yağışı nedeniyle aracımız Topraklı Mahallesi yakınlarında kayarak kara saplandı. Biz de hemen karla mücadele ekiplerini arayıp yardım istedik. Erciş Belediyesi'ne bağlı karla mücadele ekipleri 2 saat çalışmanın ardından aracımızı iş makinesiyle saplandığı yerden çıkarttı. Başta kaymakamımız olmak üzere, emeği geçenlere teşekkür ederim." dedi.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin