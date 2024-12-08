Karlar altında hamsi ve horon keyfi

Üniversiteli Trabzonsporlular Topluluğu'nca düzenlenen festivale binlerce kişi katıldı. Müzik eşliğinde horon oynayan davetliler hep birlikte eğlendi. Türkiye'nin birçok ilinden Abant'a gelen öğrenciler, hem ekmek arası hamsi yedi hem de eğlenceli anlar yaşadı.



Festivalin bu yıl 14'üncü kez gerçekleştirildiğini söyleyen genç, "Biz bu festivali her yıl düzenli olarak gerçekleştiriyoruz. 3 bin civarı katılımcımız oldu. Genellikle yıllık 2 ton hamsi dağıtılıyor. Hava karlı olunca katılımcı sayısı artıyor. İnşallah festivali her yıl gerçekleştirmeye devam edeceğiz" dedi.