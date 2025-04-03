Karlar eridi, Çoruh Nehri'nin su seviyesi iki katına çıktı

Kent merkezinin ortasından geçen ve Türkiye'nin en hızlı akan nehri olarak bilinen Çoruh Nehri'nin su seviyesi yükselerek debisi arttı.



Nehrin günden güne yükselen su miktarı korkutmaya başladı.



Birçok yaya köprüsünün altından geçen, şehrin farklı noktalarında kolları bulunan nehir kenarında kimi vatandaşlar yürüyüş yapıyor, kimi vatandaşlar ise video, fotoğraf çekiyor.



Vatandaşlar, Mayıs ayının sonlarına doğru taşkınların yaşanabileceğini dile getirdi.