Karlar eridi: Kura Nehri taştı

Ardahan'da hava sıcaklıkları yükselmeye başladı. Göle Ovası'ndan geçen Kura Nehri, kar erimesiyle taştı.

Karlar eridi: Kura Nehri taştı

Havaların ısındığı bölgede, kar erimeye başladı, aralıklarla sağanak etkili oldu.

Kura Nehri'nin debisinin yükselmesiyle, Göle Ovası'nın bir kısmı su altında kaldı. Ovanın Sarme Köprüsü mevkisi adeta göle döndü.

Karlar eridi: Kura Nehri taştı - 1

Su birikintisinin oluştuğu noktalarda yaban kuşları yiyecek ararken görüntülendi.

Göle ilçesine bağlı Çayırbaşı ve Tahtakıran köyü bölgesinde de taşkın meydana geldi.

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