Karların erimesiyle çıkan kardelenler ortaya çıktı

Kahramanmaraş'ta Değirmendere dağlarında karların erimesiyle birlikte kendini gösteren kardelenler görsel şölen sundu.

Karların erimesiyle çıkan kardelenler ortaya çıktı

Göksun ilçesi Değirmendere dağlarında karların erimesiyle birlikte kardelenler çıkmaya başladı. Konur Karagöl mevkiinde ortaya çıkan kardelenler fotoğrafçıların da ilgi odağı oldu.

Çeşitli kuş türlerinin bölgeye geldiği belirtilirken çevrede kartpostallık görüntüler oluşturdu.

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