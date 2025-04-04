Karların erimesiyle çıkan kardelenler ortaya çıktı
Kahramanmaraş'ta Değirmendere dağlarında karların erimesiyle birlikte kendini gösteren kardelenler görsel şölen sundu.
Göksun ilçesi Değirmendere dağlarında karların erimesiyle birlikte kardelenler çıkmaya başladı. Konur Karagöl mevkiinde ortaya çıkan kardelenler fotoğrafçıların da ilgi odağı oldu.
Çeşitli kuş türlerinin bölgeye geldiği belirtilirken çevrede kartpostallık görüntüler oluşturdu.
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