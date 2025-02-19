Karlı yolda kayan araç çocuğu sürükledi

İstanbul'da süren kar yağışı tehlikeli kazalara sebebiyet veriyor. Sancaktepe'de karlı zeminde kayan otomobil, yol üzerindeki çocuğu önüne katarak sürükledi.

Karlı yolda kayan araç çocuğu sürükledi

Mevlana Mahallesi Vekil Sokak'ta bir otomobil, yokuş aşağı ilerlediği sırada sürücüsünün karlı yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kaymaya başladı.

O sırada yol üzerinde bulunan çocuğu önüne katarak sürükleyen otomobil, park halindeki bir araca çarparak durabildi.

Ailesi tarafından yerden kaldırılan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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