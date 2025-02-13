Karlı yolda kontrolden çıkan araç kaza yaptı: CHP’li başkan ve dört kişi yaralı

Kütahya’nın Eflani ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan bir otomobil, ağaçlık alana uçtu. Kazada aralarında CHP Eflani İlçe Başkanı Sadık Yalçın’ın da bulunduğu beş kişi yaralandı.

Karlı yolda kontrolden çıkan araç kaza yaptı: CHP’li başkan ve dört kişi yaralı

’da ağaçlık alana uçan otomobildeki beş kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 18.00 sıralarında Eflani ilçesine bağlı Kutluören köyünün Yerlikıran mevkisinde meydana geldi.

M.Ü. yönetimindeki 28 AAJ 461 plakalı otomobil, karlı yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu ağaçlık alana uçtu.

Yaklaşık 50 metre sürüklenen otomobil, ters döndü. Kazanın ardından bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Karlı yolda kontrolden çıkan araç kaza yaptı: CHP’li başkan ve dört kişi yaralı - 1

Kazada otomobil sürücüsü M.Ü. ile araçta bulunan Eflani İlçe Başkanı Sadık Yalçın, Y.Ü., H.Ü. ve İ.Y. yaralandı.

Yaralılar, kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından sevk edildikleri Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedaviye alındı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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