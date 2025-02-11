Karlı yolda şarampole devrildiler: 3 yaralı

Amasya’dan Samsun’daki hastane randevularına gitmek için yola çıkan ailenin içindeki otomobil, karlı yolda kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada Havza ailesinden 3 kişi yaralandı.

Karlı yolda şarampole devrildiler: 3 yaralı

’daki hastane randevuları için ’dan yola çıkan Mehmet Havza (55) yönetimindeki otomobil Suluova ilçesine bağlı Çeltek Mahallesi mevkiinde karlı yolda kayıp kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada sürücü, yanındaki eşi Yisev Havza (53) ve ağabeyi İlhami Havza (56) yaralandı.

Kazanın bildirilmesi üzerine acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Araçtan çıkartılan yaralılar ambulansla Suluova Devlet hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

Öne Çıkan Video

İstanbul'a lapa lapa kar yağıyor

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...