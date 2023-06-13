Karlıova Belediye Başkan Yardımcısı'na bıçaklı saldırıya tutuklama

Bingöl'ün Karlıova ilçesi Hastane Caddesi üzerinde bulunan bir kahvehaneye giren Ömer Aksoy (23), bıçakla Karlıova Belediye Başkan Yardımcısı Sadri Bingöl'e saldırdı.
11 Haziran'da meydana gelen olayda Bingöl, vücudunun çeşitli yerlerinden aldığı bıçak darbeleriyle yaralandı.
Saldırgan Ömer Aksoy kaçarken, ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Bingöl, ilk müdahalesinin ardından Karlıova Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Sadri Bingöl, buradan Bingöl Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Ömer Aksoy da yakalanarak gözaltına alındı.
Sadri Bingöl’ün hastanedeki tedavisi sürerken, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ömer Aksoy, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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