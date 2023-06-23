Karlov suikastı cezalarına onama

Yargıtay, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov suikastında FETÖ mensubu olduğu tepsit edilen 13 sanığa verilen cezaları onadı.
13 sanıklı davada; FETÖ'nün mahrem istihbarat yapılanmasında görevli Hüseyin Kötüce ile eski istihbaratçı Vehbi Kürşad Akalın "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırılmıştı.
Cezaları onayan Yargıtay 3. Ceza Dairesi “Suikastin amacı, Türkiye-Rusya ilişkilerini savaş düzeyine getirip kaos çıkararak yeni bir darbe girişimine zemin hazırlamaktı.” değerlendirmesinde bulundu.
Karlov, 19 Aralık 2016'da Ankara'da düzenlenen fotoğraf sergisinde polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş tarafından öldürülmüştü.
Saldırının ardından Altıntaş polis operasyonu ile öldürülmüştü.
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