Karlov suikastı davasında 12 sanığın cezaları onandı

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov suikastı davasında 12 sanığa verilen cezaları onadı.



Daire, Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesince, 9 Mart 2021'de karara bağlanan dosyaya ilişkin temyiz incelemesini tamamladı.



Buna göre, suikastçı Mevlüt Mert Altıntaş'ın örgütteki mahrem abisi Şahin Söğüt ile suikast emrini Altıntaş'a ileten Salih Yılmaz ve Ahmet Kılınçarslan'a "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" ve Karlov'a yönelik "tasarlayarak öldürme" suçlarından verilen 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezaları onandı.



FETÖ'nün mahrem istihbarat yapılanmasında yer aldıkları belirlenen sanıklar Vehbi Kürşad Akalın ile Hüseyin Kötüce'ye "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet ve Karlov'a yönelik "tasarlayarak öldürmeye yardım" suçundan verilen 15'er yıl hapisler de daire tarafından onandı.



Daire, sanıklar Hayreddin Aydınbaş ve Ramazan Yücel'e "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan verilen 10 yıl 6'şar ay hapis ile Hasan Tunç, Sercan Başar ve Ufuk Gül'e aynı suçtan verilen 7 yıl 6'şar ay hapis ve Ayşe Söğüt ile Kaan Bülbül'e aynı suçtan verilen 9'ar yıl hapis cezalarını da hukuka uygun buldu.



Karlov'un öldürüldüğü serginin organizatörü olan sanık Mustafa Timur Özkan'a, "silahlı terör örgütüne yardım" suçundan verilen 3 yıl 9 ay hapis cezası ise bozuldu. Bu sanık hakkında FETÖ'ye bilerek ve isteyerek yardım ettiğine dair dosya kapsamında "her türlü kuşkudan uzak, kesin ve inandırıcı delil elde edilemediği" belirtildi. Özkan'ın, atılı suçtan beraatı yerine mahkumiyetine karar verilmesinin hatalı olduğu belirtildi.



Dairenin kararında, suikastçı Altıntaş'ın FETÖ'nün "emniyet mahrem yapılanması" içerisinde bulunduğu tespiti yer aldı.



Kararda, Altıntaş'ın örgütteki "mahrem abisi" olduğu belirtilen Ahmet kod isimli Şahin Söğüt, Said kod isimli Salih Yılmaz, Necdet kod isimli Ahmet Kılınçarslan ile örgütün "MİT mahrem yapılanması" içerisinde yer alan Vedat kod isimli Vehbi Kürşad Akalın ve Yusuf kod isimli Hüseyin Kötüce'nin "birlikte fikir ve eylem birliği içinde faaliyet yürüttükleri" belirtildi.



FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin başarısız olduğu anımsatılan kararda, bunun üzerine örgüt mensuplarının dağılmasını engellemek ve darbe girişimine imkan sağlamak amacıyla 19 Aralık 2016'da Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi Fikret Mualla Sergi Salonunda düzenlenen "Gezgin Gözüyle Kaliningrad'tan Kamçatka'ya Rusya" konulu fotoğraf sergisinin açılış kokteylinde Karlov'u öldürdüğü anlatıldı.



Darbe girişimi ile suikastın amaçlarının aynı olduğuna işaret edilen kararda, şunlar yer aldı:



"Darbe girişiminin başarısız olması nedeniyle bu eylem ile FETÖ tarafından ulaşılmak istenen aynı amaçların hedef alındığı, Rusya-Türkiye ilişkilerinin savaş düzeyine getirilmesi suretiyle yeni bir darbe girişimine zemin hazırlama amacını taşıdığı, dolayısıyla bu eylemlerin amacının aynı olduğu, Anayasal düzeni ne şekilde olursa olsun ortadan kaldırmak olduğu, iş bölümü çerçevesinde gerçekleşen bu örgütsel organizasyonun, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün vahim eylem niteliğindeki terör eylemi olduğu konusunda kuşku bulunmadığı ve cinayet eylemine dair yapılan tespitlerin de tesadüfle açıklanmasının mümkün olmadığı, cinayetin gerçekleşmesine giden sürecin tasarlanması suretiyle neticenin gerçekleşmesinin sağlandığı, bu itibarla tasarlama konusunda yapılan hukuki açıklamalar ve dosya kapsamındaki bilgi, belge, beyan ve diğer deliller kapsamında Rus Büyükelçi Andrey Gennadiyeviç Karlov'un öldürülmesi olayında örgüt tarafından şartsız ve koşulsuz şekilde öldürme kararı alındığı anlaşılmıştır."