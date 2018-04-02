Karlov suikasti soruşturmasında 8 kişi hakkında yakalama kararı
NTV HaberTürkiye
Rus Büyükelçi Andrey Karlov suikastı soruşturmasında aralarında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in de bulunduğu 8 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Rus Büyükelçi Andrey Karlov suikastı soruşturmasında yeni gelişme yaşandı.
Aralarında Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen’in de bulunduğu 8 şüpheliye, “anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs” ve “terör amaçlı tasarlayarak kasten insan öldürme” suçlamaları yöneltiliyor.
FETÖ yönetici kadrosu oldukları için haklarında daha önceden soruşturma açılan sanıklar, firari durumda bulunuyor.
Büyükelçi Karlov, 19 Aralık 2016’da Ankara Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde düzenlenen bir sergi açılışında Mevlüt Mert Altıntaş tarafından öldürülmüştü.
RUS BÜYÜKELÇİ KARLOV ANISINA SERGİ AÇILDI