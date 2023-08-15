Karlov suikastı soruşturmasında yeni gelişme

Ekipler, A.S.’nin kaldığı değerlendirilen bölgede çalışmalarını yoğunlaştırdı. Çalışmaların ardından pazar günü A.S.’nin kaldığı adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda A.S. gözaltına alındı.



A.S. hakkında yapılan sorgulamada ''Silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi.



A.S.’nin ByLock veri kaydının da bulunduğu, daha önce örgütle ilişkili olduğu gerekçesiyle kapanan bir şirkette çalıştığı öğrenildi.

Şüphelinin evinde yapılan aramalarda 1 cep telefonu, 1 SIM kartı aparatı, 2 SIM kartı, 1 hafıza kartı ele geçirildi. A.S. işlemleri için emniyete götürüldü.