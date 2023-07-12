Karma eğitim tartışması | Bakan Tekin: Gerekirse kız okulları da açabilmeliyiz

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e, karma eğitime karşı olduğuna ilişkin iddialar soruldu.

Tekin'in ''Kız çocuklarını okula göndermeyen velilerin argümanlarından bir tanesi de 'Ben çocuğumu erkeklerle aynı okula göndermek istemiyorum.' O zaman veliyi ikna etmek için biz gerekirse kız okulları da açabilmeliyiz.'' sözleri yeni bir tartışmayı alevlendirdi.

A Haber yayınında konuşan Milli Eğitim Bakanı Tekin, iddiaların nedenin 2013 yılında Milli Eğitim Bakanlığı müsteşarıyken verdiği bir röportaj olduğunu belirtti, açıklamalarının bağlamından koparıldığını savundu.



Bakan Tekin şöyle konuştu:

''Karma eğitime karşı olduğum söyleniyor, tam tersine özgürlükçüyüm. Zaten Milli Eğitim Temel Kanunu da karma eğitim esastır diyor. Kız çocuklarıyla igili böyle bir şey yapılabilir demiştim, oradan hareketle tartışma bambaşka yerlere doğru gitti.''

CHP'DEN TEPKİ



Tekin'in açıklamalarına Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) yazılı açıklama ile tepki gösterdi.



CHP Eğitim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, açıklamaları "Kabul edilemez." sözleriyle eleştirdi.

Karabıyık, "Milli Eğitim Bakanlığı yasalar gereği kız erkek tüm çocukları okula getirmeyi sağlamak zorundadır." dedi.