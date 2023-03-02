Karma Komisyon'dan CHP'li Başarır ve İYİ Partili Türkkan kararı

Son dakika haberi!

TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu, Lütfü Türkkan ve Mahir Başarır'ın dokunulmazlıklarının kaldırılması yönünde karar aldı.

Anayasa Komisyonu Başkanı Yusuf Beyazıt, "Daha öncesinden başlayan bir süreçti. Bugün 2 Mart itibarıyla bir aylık süre doluyordu. Her iki milletvekiliyle alakalı dokunulmazlığın kaldırılmasıyla ilgili raporumuzu yarın saat 12'de Genel Kurul'a sunacağız." dedi.



Beyazıt, Ali Mahir Başarır'ın savunma yapmadığını belirtirken Lütfü Türkkan'ın ise yazılı savunmasını daha önceden sunduğunu ancak sözlü savunma yapmadığını dile getirdi.

NE OLMUŞTU?

Geçen haftalarda Meclis Anayasa Adalet Karma Komisyonu, Başarır ve Türkkan'ın fezlekelerinin görüşülmesi için Hazırlık Komisyonu kurulmasına karar vermişti.

CHP'li Başarır'ın Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman'ın görevinden alınmasının ardından mahkeme hakimine gösterdiği tepki, İYİ Partili Türkkan'ın ise bir şehit yakınına sarf ettiği sözler nedeniyle dokunulmazlığının kaldırılması isteniyor.