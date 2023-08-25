Karne günü öğrencisiyle evlendi: Aile suç duyurusunda bulundu

"ÖĞRETMENİNİN KIZIMIZI KAÇIRDIĞINI ÖĞRENDİK"



Yaşanan olaydan dolayı üzgün olduklarını belirten anne Oya Altınkıran, kızına evine dön çağrısında bulundu. Anne Altınkıran, "Çok günüm. 'Karne almaya gidiyorum' dedi. Sabah mesaj attığında 'Öğlen gibi döneceğim anne' dedi. Dönmedi, telefonla aradığımızda ulaşamadık. M.G.'nin kızımızı kaçırdığını öğrendik. Kızım okula gittiği zaman hiçbir şekilde bize bir şey söylemedi. Çok üzgünüm, avukatımız süreci takip ediyor. Gereken neyse yapılsın istiyorum. Kızım seni çok seviyorum. Senin arkandayız. Ne olursa olsun kapımız her zaman açık. Dön evine, yeter ki gel" dedi.



"CEZASIZ KALMASI BİZİ VİCDANEN DE RAHATSIZ EDİYOR"



Baba Hüseyin Altınkıran ise "Biz olaya sadece kızımız olarak bakmıyoruz, insan olarak bakıyoruz. Kızımızın öğretmeninin öğrencisine bunu yaparak cezasız kalması bizi vicdanen de rahatsız ediyor. Kızımızı elimizden geldiğince onu yanımıza almak ve arkasında olduğunu bilmesini istiyoruz. Uykularımız kaçtı, çok rahatsızız. Biz kızımızın arkasındayız. Adli süreci başlattık, şikayetçiyiz" diye konuştu.