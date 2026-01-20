Karne günü velilere kötü sürpriz: "Okula geldiğimizde öğretmenler öğrencilerle ağlıyordu"

Adana'da bir anaokulu, ekonomik gerekçeler nedeniyle faaliyetlerine son verdi.

Çukurova ilçesine bağlı Karslılar Mahallesi'nde 42 öğrencisiyle faaliyet gösteren Kanada merkezli özel eğitim kurumu, maddi sorunlar yaşandığı gerekçesiyle kapanma kararı aldı.

Karar, karne günü velilere duyuruldu.

170 bin liralık yıllık peşin ödeme yapan, bir sonraki senenin 250 bin liralık yenilemesini yapan veliler ve okuldaki öğretmenler ise mağdur oldu.