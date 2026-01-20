Karne günü velilere kötü sürpriz: "Okula geldiğimizde öğretmenler öğrencilerle ağlıyordu"
20.01.2026 13:31
Adana'da bir anaokulu, ekonomik gerekçeler öne sürerek eğitime son verdi. Yıllık eğitim ücretini peşin ödediğini söyleyen veliler, okulun önünde toplanıp mağduriyetlerinin giderilmesini istedi.
Adana'da bir anaokulu, ekonomik gerekçeler nedeniyle faaliyetlerine son verdi.
Çukurova ilçesine bağlı Karslılar Mahallesi'nde 42 öğrencisiyle faaliyet gösteren Kanada merkezli özel eğitim kurumu, maddi sorunlar yaşandığı gerekçesiyle kapanma kararı aldı.
Karar, karne günü velilere duyuruldu.
170 bin liralık yıllık peşin ödeme yapan, bir sonraki senenin 250 bin liralık yenilemesini yapan veliler ve okuldaki öğretmenler ise mağdur oldu.
Okulun önünde toplanan veliler olayı savcılığa taşıdı. Gözaltına alınan okulun ortağı, adli kontrolle serbest bırakıldı.
OKULUN ORTAĞI GÖZALTINA ALINDI
Olayın emniyete bildirilmesi üzerine polis ekipleri okulun ortaklarından O.K.'yi gözaltına aldı.
İfadesinin alınmasının ardından O.K., sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
VELİLER OKULUN ÖNÜNDE TOPLANDI
Mağdur olan 42 öğrencinin velisi ve avukatları, anaokulunun önünde toplandı.
Basın açıklaması yapan veliler ve avukatları, mağduriyetlerinin giderilmesini istedi.
Velilerden Huriye Özkan, "Cuma günü sabah okula karne almak için diğer velilerle birlikte geldik. Öğretmen ve öğrencilerin okulda ağladığını görünce ne olduğunu sorduk ve okulun kapanacağını öğrendim." dedi.