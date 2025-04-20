Karnındaki bebeği ile katledildi: Katil koca, "Balkondan düştü" dedi
Malatya'nın Hekimhan ilçesinde bir kadın öldürüldü. Alican Kızılay, tabancayla başından vurarak hamile eşini katletti. İlk etapta cinayet için "Balkondan düştü" savunması yapan katil zanlısı daha sonra "Tabancamı temizlerken ateş aldı" dedi.
Bir kadın daha cinayete kurban gitti.
Bahçelievler Mahallesi'nde eve alkollü gelen Alican Kızılay ile 8 aylık hamile eşi Beste Kızılay arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Kızılay, evdeki tabancayla eşi Beste Kızılay'ı başından vurdu.
Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından Beste Kızılay'ı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.
KURTARILAMADI
Hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Beste Kızılay ve karnındaki bebeği doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.
Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemleri tamamlanan Kızılay, Güzelyurt Mahallesi'ne defnedildi.
"SİLAHI TEMİZLİYORDUM" SAVUNMASI
Hastanenin önünde gözaltına alınan Alican Kızılay ise tutuklanarak cezaevine konuldu. Kızılay ilk ifadesinde, silahını temizlediği sırada bir anda ateş aldığını ve merminin eşine isabet ettiğini söyledi.
DAMADINI TESELLİ ETMİŞ
Beste Kızılay'ın babası Ahmet Fuat Özhan, ilk etapta olaydan haberi olmadığı için hastane önünde damadı Alican Kızılay'ı teselli ettiğini söyledi.
Hem torununu hem de kızını kaybeden Özhan, "Daha 1 yıl olmadı evleneli. Ben kızımı 9 Nisan'da hamileliğin son evreleri olduğundan doktora götürdüm. Doktor yakın zamanda torunumun dünyaya geleceğini belirtti. Ertesi gün bu olay yaşanmış." dedi.
Katil zanlısının ilk etapta kendisine kızının balkondan düştüğü söylediğini ifade eden Özhan, "Hastaneye gittiğimizde olayı bilmediğimden o caniyi bizzat kendim teselli ettim. Meğer o cani kızımın canına kıymış." diye konuştu.
'SONUNA KADAR MÜCADELE EDECEĞİM'
Ali Fuat Özhan, Alican Kızılay'ın en ağır cezayı alması için sonuna kadar mücadele edeceklerini söyledi.
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