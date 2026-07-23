Karpuz fiyatı kavgası marketi karıştırdı
23.07.2026 10:27
Sokağa taşan kavga çevredekiler tarafından görüntülendi.
İstanbul'da bir markette karpuz fiyatı nedeniyle başlayan tartışma kavgaya dönüştü.
İstanbul'da bir markette karpuzun fiyatı nedeniyle kavga çıktı.
Olay 22 Temmuz Çarşamba günü Yenibosna Merkez mahallesinde bir markette meydana geldi.
MARKET ÇALIŞANIYLA MÜŞTERİ TARTIŞTI
İddiaya göre müşteriyle market çalışanı arasında çekirdekli ve çekirdeksiz karpuzların fiyat etiketi nedeniyle tartışma çıktı.
Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Uzun bir süre markette devam eden kavga bir süre sonra dışarı taşındı.
Sokaktaki kavga sırasında market çalışanlarıyla müşteri birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdı.