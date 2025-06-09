Karpuz yüklü TIR devrildi: Şoför ağır yaralı

Şırnak'ta Cizre-Nusaybin Karayolu Köyceğiz mevkiinde sabah saatlerinde İbrahim Aslan yönetimindeki TIR, kontrolden çıkarak yol ortasındaki yağmur suyu kanalına devrildi.

TIR şoförü ağır yaralanırken, dorsedeki karpuzlar da yola saçıldı. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Aslan, ilk müdahalenin ardından Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Aslan'ın durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.