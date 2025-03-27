Karpuzların arasından göçmenler çıktı
Amasya’da polisin durdurduğu karpuz yüklü TIR’ın dorsesinde, Afganistan uyruklu üç kaçak göçmen yakalandı.
Amasya’da üç kaçak göçmen, karpuz yüklü TIR’ın dorsesinde yakalandı.
İ.K. yönetimindeki 34 plakalı karpuz yüklü TIR, ihbar üzerine Merzifon ilçesi uygulama noktasında durduruldu.
İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, TIR’da arama yaptı.
Kontrolde, TIR’ın dorsesindeki karpuzların arasından yaşları 18 ile 30 arasında değişen üç Afganistan uyruklu kaçak göçmen yakalandı.
İ.K. gözaltına alınırken, parmak izleri alınan kaçak göçmenler sınır dışı edilmek üzere Amasya Göç İdaresi Müdürlüğü’ne götürüldü.
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