imsakiye

Karpuzların arasından göçmenler çıktı

Amasya’da polisin durdurduğu karpuz yüklü TIR’ın dorsesinde, Afganistan uyruklu üç kaçak göçmen yakalandı.

Karpuzların arasından göçmenler çıktı

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’da üç kaçak göçmen, karpuz yüklü TIR’ın dorsesinde yakalandı.

İ.K. yönetimindeki 34 plakalı karpuz yüklü TIR, ihbar üzerine Merzifon ilçesi uygulama noktasında durduruldu.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, TIR’da arama yaptı.

Karpuzların arasından göçmenler çıktı - 1 Kaçak göçmenler sınır dışı edilecek

Kontrolde, TIR’ın dorsesindeki karpuzların arasından yaşları 18 ile 30 arasında değişen üç Afganistan uyruklu kaçak göçmen yakalandı.

İ.K. gözaltına alınırken, parmak izleri alınan kaçak göçmenler sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi Müdürlüğü’ne götürüldü.

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