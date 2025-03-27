Karpuzların arasından göçmenler çıktı

Amasya’da üç kaçak göçmen, karpuz yüklü TIR’ın dorsesinde yakalandı.



İ.K. yönetimindeki 34 plakalı karpuz yüklü TIR, ihbar üzerine Merzifon ilçesi uygulama noktasında durduruldu.



İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, TIR’da arama yaptı.