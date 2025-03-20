Kars-Ardahan karayolunda kar yağışı: TIR'lar kara saplandı

Kars-Ardahan karayolunda yoğun kar yağışı etkili oldu.



Kara hazırlıksız yakalanan TIR'lar yolda uzun araç kuyrukları oluşturdu. Karayolları ve belediye ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucunda trafik akışı yeniden normale döndü. Yetkililer, bölgede kar yağışının devam edeceğini ve buzlanma riskine karşı sürücülerin dikkatli olmaları gerektiğini belirtti.



20 SANTİME ULAŞTI



Kars'ın yüksek kesimlerindeki bazı köylerde ise gün içerisinde etkili olan yağış sonrası kar kalınlığı 20 santime ulaştı.



Akşam saatlerinde bölgede etkisini aralıklarla sürdüren kar yağışıyla birlikte sis hakim oldu. Görüş mesafesinin yer yer 5 metreye kadar düştüğü bölgeler için sürücülere uyarılar ardı ardına geldi.



Yoğun kar yağışının ve sisin ulaşımı olumsuz etkilemeye devam etmesi beklenirken yetkililer sürücüleri kış lastiği ve zincir kullanımı konusunda uyardı.