Kars Çayı buzla kaplandı

Kars'ta etkili olan soğuk hava nedeniyle Kars Çayı kısmen buz tuttu.

Kars Çayı buzla kaplandı

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 12 dereceye düştüğü 'ta, bazı dere, nehir ve çeşmelerin kenarları buzlandı.

Soğuk havanın etkisiyle Kars Çayı da kısmen buzla kaplandı. Buz tutan bazı alanlarda yaban kuşları yiyecek bulmakta zorluk çekti.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 16 dereceye kadar düştüğü Sarıkamış ilçesinde ise bina çatılarında sarkıtlar oluştu.

Soğuk nedeniyle Acısu Deresi'nin buz tuttuğu ilçede, bitkiler kırağıyla kaplandı.

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