Kars Kalesi’nin eteklerinde korkutan anız yangını

Edinilen bilgilere göre, yangın öğlenden sonra kale eteklerindeki otluk alanda başladı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan alevler, bölgede kısa süreliğine paniğe neden oldu. Olay yerine gelen Kars Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yangına birkaç koldan müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı.