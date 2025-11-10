Kars Peynir Müzesi'ne yoğun ilgi: "Görülmesi gereken bir yer"

Açıldığı günden itibaren Kars turizmine önemli katkılar sunan Peynir Müzesi, yörede üretilen Gravyer, Kars Kaşarı, Çeçil peyniri başta olmak üzere birçok peynir çeşidinin sütten peynire dönüşün simülasyonlar eşliğinde gösteriyor.

Ayrıca yayla yaşamını minyatür haliyle hazırlanan özel bölümler, temsili Kars Garı, Kars evleri, endemik bitkiler ve geçmişte kullanılan mutfak eşyalarının da bulunduğu bölümler ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

"GÖRÜLMESİ GEREKEN BİR YER"

Peynir Müzesini görmek için Bayburt’tan gelen Abdullah Türk, "Burayı daha önce görmüştüm, televizyondan izlemiştim. Çok ilgimi çekti. Bugün de ailecek gezelim dedik, görelim dedik. Peynirin nasıl yapıldığını ne emeklerle yapıldığını bir görelim dedik. Geldik gördük gerçekten de görülmeye şayan bir yer, gördüğüme de çok sevindim. Yani peynirin birkaç aşamadan geçip insanlara sunulması ve ayrıca kolay bir şey olmadığını gördüm" dedi.

Müzeyi görmek için Zonguldak’tan gelen Nezehat Demir, "Zonguldak Ereğli’den geliyorum Türkiye’nin İlk Tematik kaşar peynirinin yapıldığı müzeye ziyarete geldim. Onun aşamalarını öğrendim çok memnun kaldım" diye konuştu.

Öte yandan Türkiye'nin ilk ve tek müzesi olan "Dünya'nın 18. Peynir Rotası" olarak tescillenen 'Peynir Müzesi' 2025 yılının ilk 11 ayında yaklaşık 82 bin 600 yerli ve yabancı turiste kapılarını açtı. Peynir müzesi günü birlik olarak ziyaretçiler tarafından gezilebiliyor.