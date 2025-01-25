Kars ve Ardahan'da kar yağışı etkili oldu

Kars'ta dün başlayan kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürüyor.



Kent merkezi beyaza bürünürken, kar tarihi yapılarla güzel görüntü oluşturdu.



Kars Belediyesi ekipleri, yollarda oluşabilecek buzlanmalara karşı tuzlama çalışması gerçekleştirdi.



Akyaka ilçesinde de kar yağdı. Atlar, beyaza bürünen doğada yiyecek bulmakta güçlük çekti.



Çıldır Gölü'nün kıyılarında soğuk havanın etkisiyle buz sarkıtları oluştu.

ARDAHAN



Ardahan'da da etkili olan kar nedeniyle etraf beyaz örtüyle kaplandı.



Karlı ve soğuk havaya rağmen yüzeyi buzla kaplı Çıldır Gölü'ne gelenler, atlı kızağa binip buz üzerinde yürüyüş yaptı.