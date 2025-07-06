Kars'ı sel vurdu

Kars'ta iki gündür aralıklarla devam eden sağanak dün akşam saatlerinde sele dönüştü.

Merkeze bağlı Derecik ve Ölçülü köylerinde hayvanlar telef oldu, bazı ev ve ahırları su bastı, otomobil, traktör ve tarım aletleri zarar gördü.



Köylere AFAD, itfaiye, jandarma, İl Özel İdaresi ile sağlık ekipleri sevk edildi.



Ölçülü köyünde evlerinde mahsur kalan 3 kişi AFAD ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı.



İl Özel İdaresi ekipleri de sel sularının tıkadığı menfezlerin önünü açtı. Bazı vatandaşlar evlerindeki suları kovalarla tahliye etti.



AFAD ekiplerinin hasar tespit çalışmaları devam ediyor.



Kars Valisi Ziya Polat, selin etkili olduğu köylerde inceleme yaptı.



Merkeze bağlı Ölçülü ve Derecik köylerine giden Polat, selin vurduğu bölgeleri inceleyerek sahada ekiplerden bilgi aldı.