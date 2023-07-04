Karşı şeride geçen minibüs, 2 araca çarptı: 1 ölü, 4 yaralı

Kazada, minibüste bulunan ve çarpmanın etkisiyle yola savrulan Fidan Uz (68), olay yerinde hayatını kaybetti.



Uz'un cenazesi, Konya Şehir Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Yaralıların yakını olan kız çocuğunu ise sağlık personeli sakinleştirdi. Kaza anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.



Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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