Karşı şeride geçen otomobil kamyonetle çarpıştı: 5 ölü, 6 yaralı

Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, ikiye bölünen otomobilde bulunan Tuğçe Karakayış (35), Elif Büşra Uzunaltın (29), Abdullah Mavzer (27), Hamza Uzunaltın (32) ve Kemal Uzunaltın'ın (6) hayatını kaybettiğini belirlendi.



Kazada yaralananlar Elanur Uzunaltın (4) ile kamyonet sürücüsü Mert Gülderen (41), yolcular Zeynep Burcu Gülderen (35), Deniz Gülderen (68), Eline Gülderen (2) ve Ertuğrul Gülderen (1) ise çevredeki hastanelere kaldırıldı.



4 yaşındaki Elanur Uzunaltın'ın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.