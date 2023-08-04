Karşı şeride geçen otomobil ortalığı savaş alanına çevirdi: 4 yaralı

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine, bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanan araç ve motosiklet sürücüleri ile karşı şeride geçen otomobilde yolcu olarak bulunan O.E., sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedavileri süren dört yaralının da sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.