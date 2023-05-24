Karşı şeride geçen TIR otomobili metrelerce sürükledi: Anne-baba ile 2 çocuğu öldü

Saat 17.30 sıralarında Denizli-Manisa karayolu Güney rampasında, Manisa’nın Alaşehir ilçesinden Denizli’ye doğru gelmekte olan Mehmet B. idaresindeki TIR, inişe geçtiği esnada yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Karşı şeride geçen TIR, Denizli’den Manisa yönüne gitmekte olan Hasan Çetinkaya (35) kontrolündeki otomobile çarparak sürüklemeye başladı.



Metrelerce sürüklediği otomobili hurdaya çeviren TIR, yoldan çıkarak ormanlık alana devrildi. O esnada yoldan geçen sürücüler, yaralıları kurtarmak için seferber oldu. Otomobilden ağlayarak çıkarıldığı öğrenilen Ece İkra (6), bir sürücü tarafından araca alınarak hastaneye götürüldü.

Ardından olay yerine giden sağlık görevlileri, Ece İkra’nın annesi Ümmü (31), babası Hasan, kardeşi İdil’in (3) hayatını kaybettiğini belirlerken, TIR sürücüsü Mehmet B. ise itfaiye tarafından sıkıştığı yerden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.



Cansız bedenler otopsi için morga kaldırılırken, Minik Ece İkra’da hastanede hayatını kaybetti ve böylelikle ölü sayısı 4’e yükseldi.



TIR sürücüsünün tedavisi sürüdüğü kazayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. SAĞLIKÇI AİLENİN YENİ YAŞAM HAYALİ YARIM KALDI Marmaris Devlet Hastanesinde tıbbi sekreter olarak görev yapan Kahramanmaraşlı Hasan Çetinkaya ile birlikte aynı hastanede sözleşmeli tıbbi sekreterlik yapan eşi Ümmü Çetinkaya'nın (31) ataması, baba ocağı Manisa'nın Alaşehir Devlet Hastanesine yapıldı. Hafta sonu evini Muğla'dan Alaşehir'e taşıyan Ümmü Çetinkaya, pazartesi son mesaisini yaparak Marmaris Devlet Hastanesinden ilişiğini kesti. Bir süre daha Muğla'da çalıştıktan sonra eşinin yanına tayin olacağı günlerin hayalini kuran Hasan Çetinkaya, eşi ve iki kızını Alaşehir'deki yeni yuvalarına bırakıp dönmek için otomobiliyle Marmaris'ten yola çıktığı öğrenildi.