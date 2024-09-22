Karşı şeride geçerken kaza yaptı: 3 yaralı

Kaza, Konya-Antalya D-687 Karayolunda Konya istikametinden Taşağıl istikametine gitmekte olan Alaaddin E.’nin kullandığı hafif ticari araç Beydiğin Mahallesi'ne geldiğinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerleri aşarak karşı şeride geçerek seyir halindeki Hayri Ç.’ın kullandığı otomobille çarpıştı.

Kazayı gören diğer sürücülerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı ile bölgeye ok sayıda sağlık ekibi ve jandarma sevk edildi.

Kazada yaralanan Alaaddin E. ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Hasan K. 112 Acil Sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Serik Devlet Hastanesine kaldırılırken diğer araçta yolcu olarak bulunan Sadet Ç. ise özel bir hastaneye kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı bildirildi.