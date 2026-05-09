Karşı şeride geçip aracı biçti
09.05.2026 02:16
Son Güncelleme: 09.05.2026 02:25
Anadolu Ajansı
Hatay'da refüjdeki direğe çarpıp karşı şeride geçen midibisün neden olduğu kazada 2 kişi ağır yaralandı
Hatay'ın Defne ilçesinde sürücüsünün kontrolünü yitirdiği midibüs önce Harbiye Caddesi’nde refüjdeki direğe, ardından karşı yöndeki hafif ticari araca çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada hafif ticari araç sürücüsü Mikail Can Y. ile yanında bulunan bir kişi ağır yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Defne Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.