Karşı şeride geçip aracı biçti

Hatay 'ın Defne ilçesinde sürücüsünün kontrolünü yitirdiği midibüs önce Harbiye Caddesi’nde refüjdeki direğe, ardından karşı yöndeki hafif ticari araca çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık , polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada hafif ticari araç sürücüsü Mikail Can Y. ile yanında bulunan bir kişi ağır yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Defne Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.