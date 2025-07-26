Karşı şeride geçip dehşet saçtı: 3 ölü

Ankara-İstanbul yolu Kahramankazan yakınlarında sürücüsü henüz belirlenemeyen otomobil, akşam saatlerinde kontrolden çıkıp karşı şeride geçerek A.D. yönetimindeki araçla kafa kafaya çarpıştı.



Kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.



Kazada, R.G, Z.G. ve H.İ. yaşamını yitirdi. A.D. ile beraberindeki B.A. ise yaralandı.



Yaralılar, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.