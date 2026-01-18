Karşı şeride geçip tarlaya devrildi. 1 ölü, 1 ağır yaralı

Kütahya'nın Simav ilçesinde, Simav-Eynal kara yolu Yeşilova köyü yakınlarında 20 yaşındaki sürücü Mehmet Ş.'nin direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil karşı şeride geçip yol kenarındaki tarlaya devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, kaza sırasında otomobilden fırlayan sürücü Mehmet Ş.'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Otomobilde yolcu olarak bulunan ve ağır yaralanan Enes Ş. ise hastaneye kaldırıldı.