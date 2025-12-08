Karşı şeride geçti, yolu birbirine kattı! Feci kazada iki ölü, üç yaralı

DAKİKALARCA KALP MASAJI YAPILDI, KURTARILAMADILAR

Kazada otomobil sürücüsü Savaş Toktaşer, aynı otomobilde bulunan Erkan Toktaşer (24) ve H.T. (16) ağır yaralanırken panelvan sürücüsü A.A. ve yolcu olan H.T. yaralandı.

İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralarılar itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kurtarıldı.

Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olay yerinde sağlık ekipleri tarafından dakikalarca kalp masajı yapılan Savaş Toktaşer ve Erkan Toktaşer burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak yaşamını yitirdi.

"NE OLDUĞUNU ANLAMADIK"

Kazadan yara almadan kurtulan sürücü Orçun V., ne olduğu anlamadıklarını ifade ederek, "Bir anda otomobil uçarak üstümüze geldi. Roket gibi geldi ne olduğunu anlamadık." dedi.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.