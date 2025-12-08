Karşı şeride geçti, yolu birbirine kattı! Feci kazada iki ölü, üç yaralı
08.12.2025 10:29
İHA
Burdur'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçen otomobil, kazaya neden oldu. Kazada iki kişi öldü, üç kişi de yaralandı.
Burdur'da meydana gelen trafik kazasında iki kişi öldü, üç kişi de yaralandı.
Kaza, saat 08.00 sıralarında Burdur-Fethiye Karayolu üzerinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Savaş Toktaşer yönetimindeki 07 L 9130 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı seride geçti.
Karşı şeride geçen araç, A.A.'nın kullandığı 15 AEH 778 plakalı panelvan ve Orçun V. idaresindeki 07 ZD 017 plakalı otomobile çarptı.
Kazaya karışan araçlar hurda yığınına döndü.
DAKİKALARCA KALP MASAJI YAPILDI, KURTARILAMADILAR
Kazada otomobil sürücüsü Savaş Toktaşer, aynı otomobilde bulunan Erkan Toktaşer (24) ve H.T. (16) ağır yaralanırken panelvan sürücüsü A.A. ve yolcu olan H.T. yaralandı.
İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralarılar itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kurtarıldı.
Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Olay yerinde sağlık ekipleri tarafından dakikalarca kalp masajı yapılan Savaş Toktaşer ve Erkan Toktaşer burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak yaşamını yitirdi.
"NE OLDUĞUNU ANLAMADIK"
Kazadan yara almadan kurtulan sürücü Orçun V., ne olduğu anlamadıklarını ifade ederek, "Bir anda otomobil uçarak üstümüze geldi. Roket gibi geldi ne olduğunu anlamadık." dedi.
Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.