Tarsus'ta kontrolden çıkıp karşı şeride geçen araç iki otomobile çarptı. Kazada 1 kişi öldü, 8 kişi de yaralandı.

Karşı şeritte dehşet saçtı: 1 ölü, 8 yaralı

Mersin'in Tarsus ilçesinde, 20 yaşındaki S.Ş.'nin kullandığı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle karşı şeride geçerek M.E. (31) ve F.K. (31) idaresindeki araçlara çarptı.

Hürriyet Mahallesi Yavuz Sultan Selim Bulvarı'ndaki kazada araçlarda bulunan 3'ü çocuk 9 kişi yaralandı.

Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan sürücü M.E. hayatını kaybetti.

