Karşı yola geçmeye çalışan anne ile çocuğa otomobil çarptı

Ankara'nın Mamak ilçesinde yolun karşısına geçerken anne ve çocuğuna araba çarptı.

Karşı yola geçmeye çalışan anne ile çocuğa otomobil çarptı

Kaza, Mamak ilçesi Küçük Kayaş Mahallesi'nde meydana geldi.

Anne ile erkek çocuğuna karşı yola geçmeye çalıştığı sırada otomobil çarptı. Çarpışma nedeniyle çocuk metrelerce savruldu.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı anne ile çocuğu ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye nakledildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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