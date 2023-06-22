Karşı yönden gelen aracın fırlattığı taş öldürdü

KARDEŞLERİ YARALANDI



Kazada, taşın isabet ettiği Saygın Doğan, hayatını kaybetti. Yanında bulunan kardeşleri Simge ve Sezgi Doğan ise yaralandı. Yaralı kardeşler çağrılan sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Kahramankazan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İki kardeşin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.



KAMYONDAN DÜŞTÜĞÜ TAHMİN EDİLİYOR



Polis ve jandarma ekipleri, kaza yerinde inceleme yaptı. Doğan'ın cenazesi, incelemenin ardından Ankara Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Doğan'ın ölümüne neden olan ve bir kamyondan yola düştüğü tahmin edilen taşın, bir aracın geçişi sırasında fırlamış olabileceği belirtildi. Evli ve 1 çocuk babası olan Doğan'ın cenazesi, yarın Adana'da düzenlenecek cenaze töreni ardından toprağa verilecek.

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