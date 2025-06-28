Karşı yönden gelen TIR ile cip çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı
Ardahan'da TIR ile cipin çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti.
Ardahan-Çıldır karayolu Yıldırımtepe mevkisinde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen cip, karşı yönden gelen TIR’la çarpıştı.
Kazada cipte bulunan 2 kişi yaşamını yitirirken, ağır yaralanan sürücü ile TIR şoförü ihbarla bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince Ardahan Devlet Hastanesi’ne kaldırılıp, tedaviye alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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