Karşı yönden gelen TIR ile cip çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı

Ardahan'da TIR ile cipin çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

Karşı yönden gelen TIR ile cip çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı

-Çıldır karayolu Yıldırımtepe mevkisinde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen cip, karşı yönden gelen TIR’la çarpıştı.

Kazada cipte bulunan 2 kişi yaşamını yitirirken, ağır yaralanan sürücü ile TIR şoförü ihbarla bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince Ardahan Devlet Hastanesi’ne kaldırılıp, tedaviye alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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