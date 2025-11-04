Karşıdan karşıya geçen kadına polis otosu çarptı

-Siirt-Kurtalan kara yolu, Siirt Adliyesi mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan 23 yaşındaki F.U. isimli kadına polis otosu çarptı.

Kazada F.U. ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. F.U., ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.



Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.