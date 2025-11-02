Karşıdan karşıya geçerken canından oldu

Konak ilçesi Kültür Mahallesi Plevne Bulvarı'nda trafik kazası meydana geldi.

Bulvarda karşıdan karşıya geçmeye çalışan Mehmet Doğan’a, Mahmut Semih T.'nin (36) kullandığı motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen Doğan ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Başından yaralandığı belirlenen Doğan, ambulansla Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yapılan tüm müdahalelere rağmen Doğan kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINDA

Motosiklet sürücüsü Mahmut Semih T. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.