Karşıdan karşıya geçerken canından oldu
İzmir’in Konak ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya motosiklet çarptı. Yaya hastanede hayatını kaybetti.
Konak ilçesi Kültür Mahallesi Plevne Bulvarı'nda trafik kazası meydana geldi.
Bulvarda karşıdan karşıya geçmeye çalışan Mehmet Doğan’a, Mahmut Semih T.'nin (36) kullandığı motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen Doğan ağır yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Başından yaralandığı belirlenen Doğan, ambulansla Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Yapılan tüm müdahalelere rağmen Doğan kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINDA
Motosiklet sürücüsü Mahmut Semih T. polis ekiplerince gözaltına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
