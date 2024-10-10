Karşıdan karşıya geçerken küçük kıza cip çarptı

Bahçelievler Mahallesi Cemil Ertekin Caddesi'nde kırmızı ışıkta bekleyen araçların arasından yolun karşısına geçmeye çalışan Hiranur E.'ye, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen cip çarptı.



Yaralanan Hiranur, çevredekilerin de yardımıyla ciple Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.



Ayağında kırık olduğu belirlenen Hiranur E., tedaviye alınırken cip sürücüsü ifadesinin alınması için polis merkezine götürüldü.



Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

