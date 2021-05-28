Karşıdan karşıya geçerken otomobilin çarptığı kardeşlerden biri yaşamını yitirdi, diğeri ağır yaralı

Hatay’ın Arsuz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi ise ağır yaralandı.



Arsuz AK Parti Belediye Meclis Üyesi Mehmet Altun'un çocukları Yaren ile Eren Altun kardeşler, karşıdan karşıya geçerken Mahmut Doğan'ın kullandığı 31 TC 784 plakalı aracın çarpması sonucu ağır yaralandı.



Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan kardeşlerden Yaren Altun (15) hayatını kaybetti. Eren Altun'un (14) durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.



Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.