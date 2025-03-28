Karşıdan karşıya geçmek istedi, iki kez otomobil çarptı

Elazığ’da yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişiye iki kez otomobil çarptı. Kaza, öğle saatlerinde Korgeneral Hulusi Sayın Caddesi’nde meydana geldi.



A.Ö. (23) yönetimindeki 23 AER 922 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Zeynep A.’ya çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan Zeynep A.’ya, bu kez arkadan gelen M.B.C. (32) yönetimindeki 23 HF 532 plakalı bir otomobil daha çarptı.